Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde Andorra ile 3 Mayıs'ta karşılaşacak

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-83 mağlup ederek yarı finale yükseldi. 3 Mayıs'ta yarı final maçı için deplasmana gidecek olan Bursaspor'un maçı 21.00'de başlayacak. Bursaspor, yarı finalde Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile eşleşti. Diğer eşleşmede ise Ratiopharm Ulm'u devre dışı bırakan Virtus Bologna ile Boulougne Metropolitans 92 karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Valencia kozlarını paylaşacak.

Samet Doğru

