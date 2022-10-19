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Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu

Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu
Frutti Extra Bursaspor yeni transferini duyurdu

Frutti Extra Bursaspor, 27 yaşındaki forvet Sindarius Thornwell’le anlaştıklarını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, önemli bir transfere imza attı. Yeşil-beyazlı kulüp, Sindarius Thornwell'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, 1.93 boyunda 27 yaşındaki forvet Sindarius Thornwell ile anlaşma sağladı. Thornwell'e hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz.”

Barış Yalım

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