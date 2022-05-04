İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Frutti Extra Bursaspor'u binlerce taraftarı karşıladı

Frutti Extra Bursaspor'u binlerce taraftarı karşıladı
Frutti Extra Bursaspor'u binlerce taraftarı karşıladı

EuroCup’ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor kafilesini, Barış Spor Salonu’nda binlerce taraftar karşıladı.

EuroCup'ta finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, Bursa'da coşkuyla karşılandı. Andorra'dan dönen Yeşil-beyazlı kafile, Barış Spor Salonu'na gelir gelmez, binlerce taraftar meşaleler yakıp, tezahüratlar yapmaya başladı. Büyük bir coşkunun yaşandığı karşılama töreni, spor salonunun içine de sarktı. Burada da oyuncular ve taraftar adeta bütünleşti. Bursaspor taraftarı, “O kupa Bursa'ya gelecek” tezahüratları yaparken, kupa sözünü de hem oyunculardan hem teknik heyetten hem de yönetimden aldı.

Barış Yalım

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.