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FSM Köprüsü ne zaman açılacak, FSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek?

FSM Köprüsü ne zaman açılacak, FSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek?
FSM Köprüsü ne zaman açılacak, FSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece yarısı itibariyle başlayan bakım onarım çalışmaları kapsamında bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Bu nedenle oluşan trafik yoğunluğunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ne zaman açılacağı vatandaşların merak konusu oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ne zaman açılacak? FSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar ise araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ne zaman açılacak? FSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek? 

FSM ne zaman açılacak

52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmalara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM'de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz" denildi.

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