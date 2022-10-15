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FSM Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu

FSM Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu
FSM Köprüsü'nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücüsüne İETT otobüsü siper oldu. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

FSM Köprüsü’nde İETT otobüsü, motosikletliye rüzgara karşı siper oldu - Tıkla İzle

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle bir motosikletli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerlemekte zorlanınca seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsü, motosiklet sürücüsüne siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüsü şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçti. O anlar arkalarından gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sevgi Canpolat - Yasin Uğur

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