FSM Köprüsü'nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı

FSM Köprüsü Edirne istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, kamyonetin kasasına yerleştirilerek taşınan araba şaşkınlığı yaşadı. Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı. Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan araba geldi.

Doğan Can Cesur

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