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FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bakım onarım çalışmalarının başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu. Bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihine kadar devam edeceği bildirilirken, köprüde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

FSM köprüsündeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle köprüdeki Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor. Çalışmaların başlaması ile beraber sabahın erken saatlerinde işe gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, araçlarıyla yolda uzun kuyruklar oluşturdu. 52 gün sürecek bakım onarım çalışmalarının 17 Ağustos tarihinde tamamlanması planlanıyor. 

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.  

Mustafa Biçer

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