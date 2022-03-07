FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü

Süper Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında DG Sivasspor'u Fernando'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 35 yaptı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı. Kırmızı-beyazlılarda özellikle yeni transferlerin performansı teknik heyet, yönetimin ve taraftarın beğenisini topladı.

Antalyaspor, son 6 haftada ise bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ve DG Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligin 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

İsa Akar

