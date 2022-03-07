İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü

FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü
FT Antalyaspor, çıkışını sürdürdü

FT Antalyaspor, DG Sivasspor’u 1-0 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Süper Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 28. hafta mücadelesinde sahasında DG Sivasspor'u Fernando'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 35 yaptı ve ligde 13. sıraya yükseldi. Antalyaspor, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 8'e çıkardı. Kırmızı-beyazlılarda özellikle yeni transferlerin performansı teknik heyet, yönetimin ve taraftarın beğenisini topladı.

Antalyaspor, son 6 haftada ise bir yenilmezlik serisi yakaladı. Kırmızı-beyazlılar; Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1 ve DG Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu 6 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligin 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına başlayacak.

İsa Akar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.