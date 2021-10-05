FT Antalyaspor, takım kaptanı Nuri Şahin'e emanet

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da teknik direktörlüğe aynı zamanda aktif kariyerine devam eden kaptan Nuri Şahin'in getirildiği duyuruldu.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımın tecrübeli futbolcularından takım kaptanın Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olduğunu duyurdu.

Başkan, Nuri Şahin ile 5 yıllık bir anlaşma sağladıklarını futbola devam edip etmeme kararının kendi takdirinde olduğunu bildirdi.

Başkan, anlaşmanın Antalyaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Bu kararın ardından Nuri Şahin'in ilk antrenmanına çıktı. O kareler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kararın futbolculara bildirilirken, karede Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin de olduğu görüldü.

2020 yılında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, kırmızı beyazlı formayla çıktığı 50 maçta 4 asist kaydetti.

İsa Akar