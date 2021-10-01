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FT Antalyaspor'dan hakem tepkisi

FT Antalyaspor'dan hakem tepkisi
FT Antalyaspor'dan hakem tepkisi

FT Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, Adana Demirspor karşılaşmasındaki hakemin yönetimine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 8. haftasında FT Antalyaspor sahasında karşılaştığı, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma çıkışında FT Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, mücadelenin hakemine yönelik eleştirilerde bulundu.

FT Antalyaspor olarak ellerinden geldiğince hakemler konusunda konuşmamaya çalıştıklarının altını çizen Bahar, "Her hafta deneme tahtası gibi tecrübesiz hakemler maçlarımıza veriliyor. Yüzde 100 faul olan bir pozisyonda hakem kayıtsız kalıyor. VAR kayıtsız kalıyor. Balotelli'nin yaptığı hareketler es geçiliyor. Artık isyan noktasına geldik. Artık buna bir çare düşünsün federasyon, yoruluyoruz burada" diye konuştu.


İsa Akar
 

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