Fuat Oktay: 'Arama kurtarma çalışmaları devam eden enkaz sayısı 200'ün altına inmiş durumda'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımız devam ediyor. 35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle çalışıyor. İş makinelerimiz sahada. Bazen yanlış bilgilendirmeler olduğunu görüyoruz veya bilinçli olarak dezenformasyon amaçlı sahada arama kurtartma çalışmaları artık yapılmıyor, iş makineleri geri çekiliyor haberleri görüyoruz. Böyle bir şey mümkün değildir. Her türlü imkanı sahada kullanmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Arama kurtarma çalışmaları devam eden enkaz sayısı 200'ün altına inmiş durumda”

Arama kurtarma çalışmalarındaki son durumu aktaran Oktay, “Arama kurtarma çalışmaları devam eden enkaz sayısı 200'ün altına inmiş durumda. Hatay en fazla olanı Kahramanmaraş ikinci sırada. Diyarbakır'da tek bir binamız kaldı sona yaklaşılmak üzere. Adıyaman'da 4, Gaziantep'te bir binamız kaldı. 264 bin 389 personel bölgede toplam personel sayımız. Her bir birimimiz şu anda sahada. 12 binin üzerinde iş makinesi sahada çalışıyor. 374 bin 313 vatandaş tahliye merkezlerinden tahliye edildi” şeklinde konuştu.

“Refakatsiz çocuklara devletin kayıtsız kaldığı haberleri kesinlikle gerçek değildir”

Refakatsiz çocuklar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Oktay, “Refakatsiz çocuklarla ilgi dezenformasyonları görüyoruz. Refakatsiz çocuklarla ilgisi olmayan birkaç kişinin bir araya gelip gösterilerle refakatsiz çocuklara devletin kayıtsız kaldığı haberleri kesinlikle gerçek değildir. Çocuklar bizim başımızın tacıdır. Her bir çocuğun takipçisiyiz. Bin 589 refakatsiz çocuk sayımız var. 953'ü ailelerine teslim edilmiştir. 556 çocuğumuza hastanede bakıyoruz. Sevgi evlerinde 80 çocuğumuz var. bin 342 çocuğumuzun kimliklerini belirlemiş durumdayız. 247 çocuğumuzun kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize talimatı koruyucu aile çalışmalarında aceleci olmamamız yönünde. Vatandaşlarımıza bu konuda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyoruz. Normal prosedürler gereği çok sıkı bir denetim uyguluyoruz” diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Oktay, “Hayatı normalleştirmeye dönük çalışmalarız devam ediyor. 11 ilde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. 597 bin 594 binanın 2 milyon 576 bin 917 daire bulunmaktadır. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış ya da ağır hasarlı hemen binalardır. Bunun daire karşılığı ise 306 bin 568. 1 milyon 900 bin civarında az hasarlı yada hasarsız binalarımız mevcut. Geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. Kendiliğinden şehir dışına çıkanların olduğunu biliyoruz.“ ifadelerini kullandı.

“10 bin TL nakdi yardım hasarsız olan binaları kapsamıyor”

Verilecek yardım hakkında bilgi veren Oktay, “Ayni bağış çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz. Sorun olan varsa da AFAD aracılığı ile veya mülki idareler aracılığı ile doğrudan ulaşabilirlerse müdahil oluruz. Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Biraz daha detaylandırayım. Bu 10 bin TL hane başı destek, afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil” ifadelerine yer verdi.

Musa Enes Aksakal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.