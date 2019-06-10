Fuat Oktay: 'Devletlerin FETÖ gibi örgütlerle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesi doğal'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde bugün başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108'inci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın yüksek düzeyli oturumunda bir konuşma yaptı. Oktay, tüm devletlerin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi terör örgütleriyle bağlantısı olanların iş sözleşmelerini feshetmesinin doğal olduğunu söyledi. Oktay, “Kamu kurumlarına yerleşen FETÖ üyesi teröristleri iş sözleşmelerinin feshine de tarafsız yaklaşılmalıdır. FETÖ üyesi teröristler tarafından oluşturulmaya çalışılan mağduriyet algısı çok aldatıcıdır. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adli süreçler devam ediyor ve uluslararası kuruluşlar mahkeme kararlarına saygı göstermelidir” dedi.

“FETÖ'nün amacı, devletin kurumlarına ve milletin refahına saldırmak”

Oktay, darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün amacının, devletin kurumlarına ve milletin refahına saldırmak olduğunu söyledi. FETÖ ile mücadelenin hayati önem arz ettiğini söyleyen Oktay, FETÖ'nün ticari birlikler maskesi altında kurumlarda örgütlendiğine dikkat çekerek bu kurumların kapatılması gerektiğini vurguladı. Oktay, FETÖ'nün kurumlarının uluslararası arenada Türkiye aleyhinde kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

FETÖ üyelerinin işlerinin son verilmesine tarafsız bakılması gerektiğinin ve sözleşme fesih hakkının doğal olduğunu söyleyen Oktay, “Kamu kurumlarında yuvalanan FETÖ teröristlerinin iş sözleşmelerinin feshine tarafsız bir şekilde yaklaşılmalı. FETÖ üyesi teröristler tarafından oluşturulmaya çalışılan mağduriyet algısı çok aldatıcıdır. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adli süreçler devam etmektedir ve uluslararası kuruluşlar mahkeme kararlarına saygı göstermelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sendikaların askeri darbeler haricinde hiçbir zaman kapatılmadığına dikkat çeken Oktay, son yıllarda sendikaların üye sayısında yüzde 60 artış olduğuna dikkat çekti.

“Dünya 5'ten büyüktür”

Oktay, “BM ve diğer uluslararası kuruluşlar, işbirliği ve anlaşma içinde hareket etmesi ve gerektiğinde zamanın ihtiyaçlarına yeniden uyması gerekiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sahip çıktığımız sloganı bir kez daha vurgulamak istiyorum, “Dünya 5'ten büyüktür” ILO'nun ayrıcalıklı grup olarak 10 daimi üyesi bulunuyor. Ülkelerin eşit temsilini güvence altına almak için ILO organlarında daha adil yapının oluşturulması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.