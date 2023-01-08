Fuat Oktay, gazetecilerin bisiklet sürüş etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Eymir Gölü'nde düzenlediği “Bisiklet Sürüş Etkinliği”ne katıldı. Etkinlik öncesi yarışa katılan gazetecilerle sohbet eden Oktay, ardından katılımcılarla birlikte bir süre bisiklet sürdü. Oktay, daha sonra kadın ve erkek kategorilerindeki yarışmaların başlama işaretini vererek, dereceye giren gazetecilere madalyalarını takdim etti.

Tören sonrasında basına açıklamalarda bulunan Oktay, Ankara'da havanın soğuk olmasına karşın etkinliğin son derece sıcak geçtiğini belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nden önce etkinliğe davet edilmesinden ve katılmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

“Sizlerle iftihar ediyoruz”

Basın çalışanlarının emeklerinin farkında olduğunu belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü etkinlik güzel, bisiklet kullanmak güzel, böyle güzel havada ailelerle birlikte bir arada olmak çok güzel ama biliyoruz ki, savaş ortamı olsun, barış ortamı olsun, afetler olsun, soğuk-sıcak hava olsun terleyerek, üşüyerek her türlü şartlarda ne pahasına olursa olsun görevini ifa etmek için gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımızsınız sizler. Biz bunun farkındayız, millet olarak bunun farkındayız. Hele hele siyaset dünyasındaki insanlar olarak, hükümetteki kişiler olarak, biz zaten bunun çok çok bilincindeyiz. Yürekten teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm emeklere. Bilinmediğini zannetmeyin, bu emeklerin farkındayız ve bunun için de sizlere gerçekten teşekkür ediyoruz ve sizlerle iftihar ediyoruz."

“Rusya-Ukrayna krizinde tek bir kareyle bütün dünyaya olayı Türkiye'den neredeyse duyurduk, duyurdunuz ve duyurmaya devam ediyorsunuz”

Gazetecilerin doğru haber kaynağını araştırmak, doğru haberi vermek ve doğru fotoğrafı, görüntüyü aktarmak için büyük çabalar göstermesinin muhteşem olduğunu ifade eden Oktay, "Bunun en güzel örneklerinden birisini biliyorsunuz; tek bir foto, tek bir karenin neler ifade ettiğini. Rusya-Ukrayna krizinde tek bir kareyle bütün dünyaya olayı Türkiye'den neredeyse duyurduk, duyurdunuz ve duyurmaya devam ediyorsunuz” şeklide konuştu.

"Siz de kendi sahanızda tüm dünyayla rekabet ediyorsunuz”

Gazetecilerin gününü kutlayan Oktay, “Gazetecilikte de zaten siz biliyorsunuz. Türkiye'de böyle aslında sürekli hareket etmek zorundasınız. Sürekli dinamik olmak zorundasınız. Sürekli ileriye bakmak zorundasınız. Biz de Türkiye olarak böyle yapıyoruz, sizler de gazeteciler olarak zaten böyle yapıyorsunuz. Tüm dünyayla rekabet ediyoruz. Siz de kendi sahanızda tüm dünyayla rekabet ediyorsunuz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda tüm dünyayla rekabet eden ve rekabette de artık öncü rolü oynayan bir Türkiye'yi gazetecileri ile birlikte göreceğiz sahnede. Hepinize tekrar hayırlı olsun diyorum. Sizlerin tekrar 10 Ocak Gazeteciler Gününüz hayırlı olsun, kutluyorum. Yürekten tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.

Erkekler kategorisinde birinci olan Hakan Karaduman ise, duygularını şöyle aktardı: “Bu sene de katılmak istedim. Birinci olmayı beklemiyordum. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştım. Kazandığım için mutluyum.”

Yarışmanın katılımcılarına teşekkür belgesi belgesi verilirken, ilk üçe giren Pınar Torlak, Derin Akbaş, Tuğba Şenkazan ile Hakan Karaduman, İbrahim Kördemirci ve Faruk Ayaz'a bisiklet hediye edildi.

Mehmet Kalay - Doğukan Gürel - Hakan Karaduman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.