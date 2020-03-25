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Fuat Oktay: Öğrencilerimizin tahliyesi tamamlandı

Fuat Oktay: Öğrencilerimizin tahliyesi tamamlandı
Fuat Oktay: Öğrencilerimizin tahliyesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC’de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye’ye getirilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir.
Öğrencilerimizin ulaşımları, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızın koordinasyonunda THY ile sağlanmıştır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir" ifadelerini kullandı.
Muhammet Mücahit Dereli

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