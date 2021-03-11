Fukuşima kurbanları 10. yılında Paris'te anıldı

Japonya'nın Fukuşima kentinde 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler, felaketin yıldönümünde dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan anma törenlerinden bir benzeri de Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Başkentteki Republique Meydanı'nda toplanan nükleer karşıtı çevreciler, yağan yağmura rağmen hayatına kaybeden 20 bine yakın kişi 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Nükleer karşıtları, ellerinde taşıdıkları nükleer karşıtı pankartlar ve sloganlar ile “İkinci bir Fukuşima felaketi yaşamak istemiyoruz” ve “Nükleer santralların açtığı yaralar henüz sarılmış değil” ifadelerini kullandılar. Binlerce kişinin nükleer felaketler sonucu yerinden olduğunu belirten göstericiler, yeni yapılan ve yapılacak olan nükleer santral anlaşmalarının iptal edilmesini istediler.

Tansu Sarıtaylı