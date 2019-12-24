Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı

NBA'de heyecan, oynanan 11 mücadele ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 109- 125'lik skorla mağlup etti. Bu müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan da rekor geldi. Başarılı oyuncu, Pistons karşısında oyunda olduğu 21 dakikada 21 sayı, 4 ribaundluk performans göstererek, NBA kariyerindeki sayı rekorunu kırmış oldu.
NBA'de oynanan mücadelelerin toplu sonuçları şu şekilde:
Cleveland Cavaliers: 121 -Atlanta Hawks: 118
Detroit Pistons: 109 -Philadelphia 76ers: 125
Indiana Pacers: 120 -Toronto Raptors: 115
New York Knicks: 115 -Washington Wizards: 121
Orlando Magic: 103 -Chicago Bulls: 95
Miami Heat: 107 -Utah Jazz: 104
Memphis Grizzlies: 115 -San Antonio Spurs: 145
Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets: 113
Portland Trail Blazers: 94 -New Orleans Pelicans: 102
Sacramento Kings: 104 -Houston Rockets: 113
Golden State Warriors: 113 -Minnesota Timberwolves: 104
Bora Akyol