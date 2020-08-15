Furkan Korkmaz'dan Houston potasına 12 sayı

NBA'de milli oyuncusu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 mağlup etti. Mücadelede 16 dakika süre alan Furkan, 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

NBA'de normal sezon ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 mağlup ederek 43. galibiyetini elde etti. Philadelphia'da Furkan 16 dakika parkede kaldı ve 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle oynadı. Takımda ayrıca Tobias Harris 18 sayı, 7 ribaund ve Alec Burks 16 sayı, 5 asistle oynayarak katkıda bulundu. Bu sezon 28. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden 27 sayı, 10 asist ve Jeff Green 17 sayı, 4 asist ile mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 117 - Denver Nuggets: 109

Indiana Pacers: 109 - Miami Heat: 92

Los Angeles Clippers: 107 - Oklahoma City Thunder: 103

Houston Rockets: 96 - Philadelphia 76ers: 134

Oğuzhan Ort

