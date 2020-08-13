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Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi
Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

NBA'de milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 125-121 yenildi. Furkan 29 dakika süre aldı ve 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 125-121 skorla mağlup oldu ve 30. mağlubiyetini aldı.

Bu sezonki 52. galibiyetini elde eden Chris Boucher 19 sayı, 9 ribaund ve Kyle Lowry 19 sayı, 3 asistle oynadı. Philadelphia'da Furkan, 29 dakika parkede kaldı ve 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Takımda ayrıca Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaund ve Raulzinho Neto da 17 sayı, 5 asistle katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Houston Rockets: 104 - Indiana Pacers: 108
Philadelphia 76ers: 121 - Toronto Raptors: 125
Oklahoma City Thunder: 116 - Miami Heat: 115
Denver Nuggets: 111 - Los Angeles Clippers: 124

Oğuzhan Ort
 

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