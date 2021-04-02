Furkan'lı Philadelphia, Cedi'li Cleveland'ı mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın takımları karşı karşıya geldi. Philadelphia 76ers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da Cleveland Cavaliers'ı 114-94 mağlup etti ve 33. galibiyetini elde etti. Cleveland ise üst üste 4., toplamda da 31. yenilgisini aldı.

Philadelphia'da Furkan Korkmaz 19 dakikada parkede kaldı ve 7 sayı, 3 asist ve 1 ribaund ile oynadı. Cleveland'da da Cedi Osman 20 dakika süre aldı ve 6 sayı, 1 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile mücadeleyi tamamladı. Cedi'nin Furkan'ı bloklaması günün en dikkat çeken hareketlerinden oldu.

Philadelphia'da Shake Milton 27 sayı, 5 ribaund, Dwight Howard 18 sayı, 15 ribaund ve Seth Curry 19 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyete büyük katkı verdi. Cleveland'da da Colin Sexton 24 sayı, 3 rbaund,3 asist ile ön plana çıktı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 94 - Philadelphia 76ers: 114

Detroit Pistons: 120 - Washington Wizards: 91

Brooklyn Nets: 111 - Charlotte Hornets: 89

Miami Heat: 116 - Golden State Warriors: 109

New Orleans Pelicans: 110 - Orlando Magic: 115

San Antonio Spurs: 129 - Atlanta Hawks: 134

Los Angeles Clippers: 94 - Denver Nuggets: 101

Oğuzhan Ort

