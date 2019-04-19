Furkan'lı Philadelphia seride 2-1 öne geçti

NBA'de Play-Off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Barclays Center'da karşılaştığı Brooklyn Nets'i 131-115 skorla yenerek, seride 2-1 öne geçti. Philadelphia'da Furkan 2 dakika süre aldı ve 1 ribaund üretti. Takımda ayrıca Ben Simmons 31 sayı, 9 asist ve Tobias Harris 29 sayı, 16 ribaund ile oynadı. Brooklyn'de ise Caris LeVert 26 sayı, 7 ribaund ve D'Angelo Russell 26 sayı, 4 ribaundluk performans sergiledi.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

San Antonio Spurs: (2) 118 - Denver Nuggets: 108 (1)

Los Angeles Clippers: (1) 105 - Golden State Warriors: 132 (2)

Doğu Konferansı

Brooklyn Nets: (1) 115 - Philadelphia 76ers: 131 (2)

Oğuzhan Ort