Furnıtrend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı açıldı

16 Şubat tarihine kadar açık kalacak fuar ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen törenle açıldı. Türkiye mobilya sektörünün ihracat hacmini geliştirilmesinin hedeflendiği fuarda yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek her marka için tanıtım pazarlama, Türk pazarının gücünün arttırılması amaçlanıyor. 15 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, 70 firma, 150 markası ile yer aldı.

Fuarın açılışında konuşan Fuarı düzenleyen Elit Fuarcılık Genel Müdürü Mehmet Alper Çiçekçi, Antalya'da sektör için önemli bir fuarın temelini hep birlikte attıklarını söyledi. 70'in üzerinde firmanın fuarda yer aldığını kaydeden Çiçekçi, “Çok ciddi bir yabancı katılımcı fuarımızda yer alıyor. İzmir, İstanbul, Bursa, İnegöl, Ankara,Kayseri ve çevre illerden gelen firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu fuara birlikte başladık, umarım uzun yıllar devam ederiz. Ülkemize ve firmalarımıza fuarımızın büyük katkısı olmasını istiyoruz. Antalya konumu, otelleri olarak önemli bir potansiyele sahip. Sektör adına başarılı işler yapacağız” dedi.

"İleride ülke geneline hitap etsin"

TEMA Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı, Antalya'da sektör adına yeni tohumlar attıklarını belirterek, katılımcı firmalara güzel bir fuar geçirmelerini diledi. Sektörün öncü firmalarının fuarda yer aldığının altını çizen Karslı, “70'in üzerinde firma, yaklaşık 200 yabancı katılımcımız var. Türkiye'de yapılan bir çok mobilya fuarı üretim yerlerinde yapılıyor. Antalya'da mobilya üretimi az ama önemli artı özellikleri var. Antalya'nın konumu, otelleri, İstanbul kadar olan uçuş sayısının olduğu yerde mobilya fuarı da olmak zorundaydı. İlk senede bize destek veren katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Fuarlar ciddi külfetlerdir, herkes emeğinin karşılığını almak ister. Bu yerleşkenin tamamının ilerleyen dönemde ihracata yönelik ülke geneline hitap eden bir fuar olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Açılışa, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Dikmen, Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) Başkanı Bülent Bilgiç, firma sahipleri ve ziyaretçiler katıldı. Açılışın ardından ziyaretçiler birbirinden renkli ve farklı konseptteki ürünleri yakından görme fırsatı yakaladı.

Fuarda yer alacak ürünler

Fuarda, lüks ve avangart, klasik ve modern, doğal ahşap ve eskitme, fabrikasyon ve modüler mobilyalar, oturma grupları çekyat ve kanepeler, bebek,çocuk ve genç odası mobilyaları, televizyon üniteleri yaşam odası mobilyaları, yatak ve bazalar, masa ve sandalye grupları, ofis,bahçe, mutfak ve banyo mobilyaları, aydınlatma ürünleri ve ekipmanları, halı ve zemin döşemeleri, duvar kaplamaları, dekorasyon ürünleri, dekoratif ayna ve aksesuarları, ev tekstili ve ev dekorasyonu gibi ürünler yer alıyor.

İsa Akar - Burak Yalman