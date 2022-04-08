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Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı
Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil’in vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı.

Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in, bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı.

Füsun Ürkmezgil için Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesine Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı yöneticiler, eski başkan Fikret Orman ile döneminin yöneticileri ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Füsun Ürkmezgil'in cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Bora Akyol - Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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