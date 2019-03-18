Futbol dünyasından 18 Mart mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig'deki kulüpler, 18 Mart Çanakkale Zaferi için mesajlar yayımladı. Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında Türkiye Futbol Federasyonu, 'Çanakkale Geçilmez' başlığıyla mesaj yayımlarken, birçok kulüp ve kulüp başkanı da, 104 yıl önce yaşanan zaferi unutmadı, şehit ve gazileri andı. Yayımlanan mesajlar şu şekilde:



TFF

"Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünde eşsiz kahramanlık destanımızı 'Çanakkale Geçilmez' diye tarihe kazıyan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ile aziz şehitlerimizi sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz. Bu toprakları bize ebedi vatan kılan, yüce milletimizin dünyaya örnek istiklal ve istikbal mücadelesi olan Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını asla unutmayacağız."

Beşiktaş (Başkan Fikret Orman imzasıyla)

"18 Mart 1915 Dünya tarihinin önemli savaşları arasında yer alan ve her iki taraftan da binlerce insanın yaşamını yitirdiği Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 104 yıl geçti.

Çanakkale Savaşları, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. 'Çanakkale Geçilmez' efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti.

Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaşımızın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır.

Çanakkale Savaşları'nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum."

Fenerbahçe

"Cumhuriyetimizin yapı taşlarından olan ve dünyada benzerine çok ender rastlanan bir direnişin simgesi 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

Galatasaray

"Çanakkale Zaferimiz ulusumuzun birliğinin ve şahlanışının simgesi ve dünya tarihinde bir kırılma noktasıdır. Çanakkale, milletimizin bölünmezliğini ve yenilmezliğini tüm dünyaya duyurduğu, Kurtuluş Mücadelemizin ilk kıvılcımıdır. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna gövdesini siper eden, hayatını feda eden tüm Çanakkale Kahramanlarımızı saygıyla ve şükranla yad ediyoruz."

Göztepe

"Bir milletin birlikte neler başarabileceğini gösteren, tarihin akışının değiştiği bir zafer olarak gururla andığımız Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir onurla kutluyoruz.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'de yaşamını yitirmiş kahramanlarımız olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi; rahmet ve saygıyla anıyoruz."

Antalyaspor

"Çanakkale Destanı'nın 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Çaykur Rizespor

"Şüphesiz Çanakkale bir gurur abidesi olduğu kadar bir hüzün abidesidir. Çanakkale'de emsalsiz fedakarlıklarıyla tarihe damgasını vuran aziz şehitlerimiz tarihe sığmayacak kadar büyüktür.

Şanlı tarihimize milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle, altın harflerle işlenen Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur gününde fedakarlık timsali tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz."

Sivasspor

"Bugün, Çanakkale zaferini kutlamanın ve vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi anmanın onurunu yaşamaktayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı büyük bir destandır. Bu zafer; milletimizin yeniden uyanışına, şahlanışına, bir millet olarak dünya sahnesinde yeniden yükselişine zemin hazırlamıştır. Bu zafer aynı zamanda Mehmetçiğin vatan ve millet sevgisinin de ölümsüzlük anıtıdır. Milletimizin gönlünde daimi yerini alan şehitlerimiz, ülkemizin bağımsızlığının ve bölünmez bütünlüğünün korunması, huzur ve güven içinde yaşamamız ve vatanımıza hizmet etmek için canlarını seve seve feda etmişlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de; bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Kayserispor

"Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."