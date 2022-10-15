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Futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Futbol maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin anısına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak karşılaşmalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlama sonucunda can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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