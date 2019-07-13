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Futbol sahasındaki suni çimi yaktılar

Futbol sahasındaki suni çimi yaktılar
Futbol sahasındaki suni çimi yaktılar

Düzce’nin Beyköy Beldesinde kendini bilmez kişi yada kişiler tarafından futbol sahada bulunan suni çimi yaktılar. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, yapanları kınadı.

Beyköy Beldesi Beytepe Mahallesinde bulunan spor tesislerinde ki futbol sahasının suni çimin bir kısmı kişi yada kişiler tarafından yakıldı. Suni çime zarar verenlere ilk tepki ise Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç'tan geldi. Başkan Kılıç, devlet malına zarar verenleri kınayarak “Beldemiz futbol sahasında kendini bilmeyen kişi yada kişiler tarafından zemin suni çiminin bir kısmı yakılmıştır. Bunu yapanları şiddetle kınıyorum, yaşlısından çocuğuna tüm herkesin kullandığı vakit geçirdiği büyük emek ve özveri ile yapılan bu sahamızı hep birlikte korumalı ve kollamalıyız. Bu tür davranışlara asla izin vermeden hepimizin olana sahip çıkmalıyız” dedi.

Ali Yıldız 

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