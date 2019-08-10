Futbol topuna kadın eli değdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşviğiyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından hayata geçirilen projeyle 40 kadın kursiyer el dikimi futbol topu üretmeye başladı. Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kadınlarımızın iş gücüne katılımını teşvik ederek, onları güçlendirmek ve ekonomiye katkı sağlamalarına destek vermek için çalıştıklarını ifade ederken, “Bir günde ortalama 150'ye yakın futbol topu diken 40 kadın kursiyerle başlattığımız bu kursu devam ettirerek daha fazla usta yetiştirmeyi ve bu ustaların kendi işletmelerini açmasına vesile olmak istiyoruz. Ayrıca, istihdam oluşturarak Burdurlu kadınlarımızın iş hayatına doğrudan katılımını sağlıyoruz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, futbol topu üretimine sonraki dönemlerde voleybol topu üretimiyle devam edileceğini ifade etti. Kasapoğlu, Burdurlu kadınların ürettiği el yapımı topların büyük ilgi gördüğünü, hatta üniversitenin ihtiyaç duyulan yerlere teklif verme aşamasına geldiğini bildirdi.

35 yıl sonra canlanan meslek

Türkiye'de 1960 ve 1970'lerde çok sayıda el dikimi top ustası varken günümüzde bu işi yapanların sayısı oldukça azaldı. Genellikle Çin ve Pakistan'dan gelen ithal toplar sektörde büyük paya sahip. Yaklaşık 20 milyon Dolarlık bir sektör olan el dikimi top üretimini Burdur'da canlandıran üniversite, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını da azaltmayı amaçlıyor. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslara katılım her geçen gün artıyor. Kursiyerler, eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversite bünyesinde çalışmaya devam edecek, bir kısmı da projenin asıl amacı olan girişimciler olacak. Sektörün tabanı genişletilerek Burdur'da bu işi bilen çok sayıda girişimci yetiştirilecek.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bir süre işletmecilik boyutunda organizasyonu yürütecek, sonrasında kentte sektörün oluşmasıyla firmalara kalite ve Ar-Ge desteği verecek.

Yunus Emre Kartal