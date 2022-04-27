Futbol tutkuları için 2 bin 500 kilometre uzağa, Türkiye'ye geldiler

İranlı kadın futbolcu Elena Sharifat ve Setare Gahremani, futbol oynamaya devam edebilmek için 2 bin 573 kilometre öteden Türkiye'ye geldi. Türkiye'de ‘Turistik Oturma İzni' alan kadın futbolcular, idmanlarına antrenör Hamid Reza Sharifat'ın hazırladığı bireysel programla devam ediyor. Yeni sezonda İzmir'de bulunan bir kadın futbol takımıyla sözleşme imzalama aşamasında olan Sharifat ve Gahremani, kariyerlerine olanaklar ve imkanlar nedeniyle Türkiye'de devam etmek istiyor.

“Türkiye, kadın futbolcularına daha çok önem veriyor”

Türkiye'ye gelme sebebinin futbol kariyeri açısından daha çok ilerleme şansı bulabileceği olduğunu söyleyen Elena Sharifat, “İran'da ilerleme şansım yoktu ve Türkiye, kadın futbolcularına daha çok önem veriyor. Burada daha çok başarı kazanacağıma inanıyorum. İzmir'de bulunan bir kadın futbol takımıyla sözleşme yapabiliriz. 15 yaş altı takımda kariyerime devam edebilirim. Şimdi abimle geldiğim için o benim antrenmanlarımı düzenliyor ve onunla evimize yakın bir sahada antrenman yapıyorum” dedi.

“Kız çocuklarını aldım ve Türkiye'ye geldim ki onlarla çalışmalarımıza burada devam edelim”

Türkiye ve İran kadın futbolu arasındaki farkları karşılaştıran antrenör Hamid Reza Sharifat, “Şimdilik yeni sezonun başlaması için bireysel çalışıyoruz. Evin yakınında bir tane saha var orayı kullanıyoruz ve orada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ben İran'da çok fazla kadınla çalıştım ama İran'da bir erkeğin kadınlar için antrenörlük yapmaya izin vermiyorlar. O yüzden İran'daki başarılı olacağına inandığım kız çocuklarını aldım ve Türkiye'ye geldim ki onlarla çalışmalarımıza burada devam edelim” değerlendirmesini yaptı.

Oğuzhan Halil Özbek - Mert Cerrahoğlu





