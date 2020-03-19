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Futbolcular maçlara çıkmak istemiyor

Futbolcular maçlara çıkmak istemiyor
Futbolcular maçlara çıkmak istemiyor

Korona virüsün tüm dünyaya yayılmasının ardından, liglerin ertelenmediği Türkiye’de futbolcuları korku sardı. Denizlispor’da oyuncular maçlara çıkmak istemediklerini yönetime iletti. Yeşil-siyahlı kulüp son antrenmanı 10 futbolcuyla gerçekleştirdi.

Korona virüsün tüm dünyada ve Türkiye'de görülmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ligleri seyircisiz oynatma kararı aldı. Liglerin ertelenmemesi futbolcuları olumsuz etkiledi. Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç, ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti. Hem Türk hem de yabancı oyuncuların antrenmana dahi çıkmak istemediklerini ifade eden Özsaraç, “Bu ortamda maça, deplasmana nasıl gideceğiz bilmiyorum. Oyuncuların ciddi endişeleri var. Kesinlikle antrenmana dahi çıkmak istemiyorlar” dedi.

“Dün 8-10 kişiyle antrenman yaptık”

Dün antrenmanı 8-10 futbolcu ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Burak Özsaraç, “Uçağa binmek istemiyorlar. Yaşanan bu ortamda liglerin ertelenmesini istiyoruz. Oyuncular sürekli benim yanıma gelerek oynamak istemediklerini belirtiyorlar. Aileleri de endişeli, kendileri de aileleri için endişeli. İnsan sağlığının bu kadar risk altında olduğu bir ortamda kesinlikle liglerin ertelenmesini istiyorlar. Biz de istiyoruz. Belki hastalık riski, seyircisiz oynanarak en aza indirildi ancak oyuncular psikolojik olarak etkilenmiş durumda” diye konuştu.

Köksal Kılınç

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