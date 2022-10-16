Futbolcular, madenciler için maça baretle çıktı

Bartın Amasra'da yer alan maden ocağında meydana gelen patlama tüm yurdu yasa boğması üzerine Tekirdağ'da 1. Amatör Lig'de mücadele eden Eriklice Zeytinspor'un futbolcuları, Tekirdağ Adalet Takımı ile yapacağı maça patlamada hayatını kaybeden 41 madenci anısına sahaya baretle çıktı. Madencileri hatırlamak ve onları unutmamak için böyle bir farkındalığa imza attıklarını dile getiren futbolcular, ülkece yasa boğulduklarını dile getirdi.

Hayatını kaybeden madenciler için sahaya baretle çıkan takımın futbolcularından Nazım Çetin yaptığı açıklamada, “Sizlerde bu farkındalığımızdan dolayı geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ülke olarak çok üzgünüz. Çünkü böyle bir facianın olmasına hiçbirimiz istemezdik. Bartın'da meydana gelen maden faciasından dolayı çok üzgünüz. Moralimiz çok bozuk. Şehit olan maden işçilerinin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olanlara ise canı gönülden acil şifalar diliyoruz. Takım olarak çok üzgünüz” dedi.

Baretle farkındalığın ardından futbolcular, baretleri kafalarından çıkarırken hakem düdüğü ile maç başladı.

Halil Dağ

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