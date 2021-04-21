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Futbolda olimpiyat kuraları çekildi

Futbolda olimpiyat kuraları çekildi
Futbolda olimpiyat kuraları çekildi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle önümüzdeki yaza ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucu erkeklerde 16, kadınlarda ise 12 takımın mücadele edeceği olimpiyatlarda eşleşmeler belli oldu. Son olimpiyat şampiyonu Brezilya ile finalisti Almanya D Grubu'nda yer aldı.

Yapılan kura çekimi sonrası 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda futbol eşleşmeleri şöyle:

Erkekler

A Grubu

Japonya
Güney Afrika
Meksika
Fransa

B Grubu

Yeni Zelanda
Güney Kore
Honduras
Romanya

C Grubu

Mısır
İspanya
Arjantin
Avustralya

D Grubu

Brezilya
Almanya
Fildişi Sahili
Suudi Arabistan

Kadınlar

E Grubu

Japonya
Kanada
Büyük Britanya
Şili

F Grubu

Çin

Brezilya
Zambiya
Hollanda

G Grubu

İsveç
ABD
Avustralya
Yeni Zelanda

Sabri Kalkar

 

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