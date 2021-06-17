Futbolda yaz transfer dönemi başladı

Türkiye'de futbolda yaz transfer dönemi bugün resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararına göre birinci transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. İkinci ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp, 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.

2021-2022 futbol sezonunda uygulanmak üzere, 1. Transfer ve Tescil dönemi ile birlikte geçerli olacak Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluğu şu şekilde olacak:

Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek, A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

TFF 1. Lig: TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesinde bulundurabilecek ve müsabaka isim listesinde aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcuyu yazabilecek.