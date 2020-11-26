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Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor
Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona son yolculuğuna uğurlanırken, binlerce kişi efsanevi futbolcuya son kez veda etmek Başkanlık Sarayına akın etti.

Futbolun efsane ismi Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor - Tıkla İzle

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızı Maradona dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona'nın ölüm haberi yalnızca 3 günlük ulusal yas ilan edilen Arjantin'de değil, dünya genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Maradona'nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin vedası için Arjantin Devlet Başkanlığı binasına getirildi. Arjantin Devlet Başkanlığı binası yerel saatle 06.00'da kapılarını Maradona'nın sevenlerine açtı. Maradona'ya veda etmek isteyen binlerce kişi Arjantin Devlet Başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüs salgını nedeniyle içeri tek tek alınan Maradona'nın sevenleri, Maradona'nın tabutunun üzerine çiçekler attı. Arjantinli futbolcunun hayranları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı ziyaretçiler efsanevi futbolcuya ıslıklar ve alkışlarla veda etti.

Gün sonuna kadar toplamda 1 milyon kişinin tabutu ziyaret etmesi bekleniyor.

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