Futbolun sultanları karda mücadele etti

Merzan Futbol Sahasında oynanan müsabakayı Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer, 25. ve 26. dönem Ak Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile bazı kurum müdürleri ve çok sayıda sporsever izledi. Lapa lapa kar yağışı altında oynanan müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Maçın ikinci yarısında kar yağışının şiddetini arttırması ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine maça 10 dakika ara verildi. Sahanın kardan temizlenmesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Karın kapattığı sahanın çizgileri görevliler tarafından yer yer temizlenmeye çalışıldı. Kar yağışı altında takımlarını biran olsun yalnız bırakmayan taraftarlar ise adeta kardan adama dönüşmelerine rağmen maç bitimine kadar tezahüratlarda bulunarak takımlarını en iyi şekilde desteklediler.

"Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücü Spor, müsabakayı 3-0 kazandı"

Vali Akbıyık, müsabakanın devre arasında sahayı gezerek taraftarlarla bir araya geldi. "En büyük Vali bizim Vali", "Hakkâri sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratta bulunan taraftarlara yeni bir tribün yapacakları müjdesini veren Vali Akbıyık, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kaleye geçen sporcuya penaltı kullandı. Vali Akbıyık, yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara kitap ve oyuncak hediye etti. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Hakkarigücü Spor, müsabakayı 3-0 kazandı.

Maç sonunda kadın futbolcular, ana sponsorları olan VEDAŞ'a ve Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'e desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.

Feyzullah Taş