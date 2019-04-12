Futgolf'te heyecan Bodrum'a taşınıyor

Birinci ayağı İstanbul Ataşehir'de yapılan turnuvanın ikinci ayağı 22-24 Mart tarihlerinde Kuşadası Futgolf Açılış Turnuvası olarak gerçekleşti.

Türkiye Şampiyonası Kuşadası ayağında birinciliği Volkan Okandar, ikinciliği Ralph Tolga, üçüncülüğü Levent Baş kazanmıştı.

Toplam 36 sporcunun katıldığı Kuşadası turnuvasında sanatçılar Ferit Aktuğ ve Timur Acar ile birlikte spor dünyasından İngiltere'de futbol oynamış Ian Simpemba da yer almıştı.

Türkiye Klasmanına 150 puan verecek Bodrum turnuvanın kayıt dönemi ise devam ediyor.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Bodrum ayağının ardından sporcular 15 Haziran'da Ataşehir'de buluşacak.