‘Future of Technology' webinarında nesnelerin interneti teknolojileri konuşuldu

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, aylık ekonomi dergisi Inbusiness iş birliğiyle düzenlediği ‘Future of Technology' webinar serisinin ikincisini gerçekleştirdi. ‘Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi' temasıyla gerçekleştirilen webinarda dijital dönüşümün en önemli anahtarlarından olan Nesnelerin İnterneti teknolojileri konusunda sektör paydaşlarının düşünce ve deneyimlerine yer verildi.

Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan webinarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren ve BSH Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil birer özel konuşma yaptı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu açılış konuşmasında şunları söyledi: “ Grubumuz, bağladığı nesne sayısı itibarıyla dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda. 2013 yılında ilk defa IoT alanında Gartner tarafından lider seçildik ve 8 yıldır da Nesnelerin İnterneti Bağlantı Servislerinde lider seçilmeye devam ediyoruz. Dünya lideri olan grubumuzun yetkinliğinden aldığımız güçle, üretimden perakendeye, lojstikten tarıma birçok sektörün ihtiyaçlarına göre oluşturduğumuz çözümler ve ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz çözümler sayesinde müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırıyoruz. Türkiye'de Nesnelerin İnterneti pazarına yön vermeyi en önemli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. 35 binin üzerindeki kurumsal müşterimizin nesnelerinin bağlantısını sağlıyoruz.

Profillerin uzaktan yüklenebilmesi ve değiştirilebilmesini sağlayan eSIM teknolojisini sadece mobil cihazlarda değil M2M cihazlarında da sunuyoruz. Sunduğumuz dar bant makineler arası haberleşme teknolojisi (NB-IoT) sayesinde Nesnelerin İnterneti cihazlarının en önemli zorluğu olan bataryanın daha verimli kullanılmasını sağlıyoruz. Red Kontrol ile, makine ve üretim takibinden ısı ve nem takibine, çalışan lokasyon takibinden forklift takibine, enerji tüketimi takibinden envanter takibine ihtiyaç duyulan verileri projelendirip işletmelerin verimliliğini artırabiliyoruz. Red Enerji sayesinde müşterilerin enerji tüketen cihazlarını uzaktan kontrol edebilmesine olanak sunuyoruz. Müşterilerimizin kazanımlarına baktığımızda da \%33'e varan enerji tasarrufu sağlıyoruz.”

“7,4 milyon makine birbiriyle konuşuyor”

İnternete sadece insanların değil, makinelerin de bağlandığına dikkat çekerek konuşmasına başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, sözlerine şu şekilde devam etti: “2025'te 30 milyar cihazın internete bağlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de makineler arası iletişim aboneleri dahil 86,2 milyon mobil abone bulunuyor. Aralık 2021 sonu itibarıyla mobil ve sabit genişbant internet abonelerinin sayısı 88 milyonu geçerken makineler arası iletişim abone sayısı ise 7,4 milyona yaklaştı. Mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı pandemi öncesi döneme göre iki kattan fazla artış göstererek 11 GB seviyesine ulaştı. Türkiye'de fiber abone sayısı da 4,8 milyonu geçti. Bu sayının üç katından fazlasına yüksek hızlı internet sunabilecek bir altyapımız bulunuyor. Nesnelerin interneti, 5G altyapısıyla çok daha çeşitli uygulamaları beraberinde getiriyor. Otonom araçlar, akıllı sistemler, siber güvenlik, robotik, biyomedikal gibi birçok farklı alanda nesnelerin interneti teknolojilerinin gelişimi 5G ekosistemi ile mümkün olacak. 5G'ye yerli ve milli ürünlerle geçmek istiyoruz. 5G Vadisi'nde firmalarımızın ürettiği ürünleri ve çeşitli şebeke altyapılarını test ediyoruz. Ayrıca 6G sistemine de şimdiden hazırlanıyoruz. Bakanlığımız ve BTK olarak paydaşlarımızla birlikte sektörümüzde yerli ve milli bir ekosistem kurma çalışmaları yürütüyoruz.”

Nesneler akıllanıyor

BSH Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil ise BSH altındaki markaların enerji verimliliği ve inovasyon anlamında dünya şampiyonu olan ürünleri ülkemizde geliştirdiğini, ürettiğini ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihraç ettiğini söyleyerek konuşmasına başladı. 2005'ten bu yana toplamda 1 milyar eurodan fazla yatırım yaparak Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımı gerçekleştiren beyaz eşya grubu olduklarını aktaran Evcil, “Bağlanabilirlik kavramı bizim için giderek daha büyük rol oynuyor. 2013 yılından bu yana ürünlerimizi kademeli olarak ağ uyumlu hale getirdik. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyarak Nesnelerin İnterneti ile nesneleri sadece birbirine bağlamıyor, onları akıllı hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Üretim nasıl değişecek?

Webinar serisinin ikinci buluşmasında Deloitte Digital Türkiye Ortağı Özlem Yanmaz moderatörlüğünde, ‘Nesnelerin İnterneti: Üretim, Verimlilik ve Ekonomi Nasıl Değişecek?' isimli panel, Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam, HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal ve Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

“5G'nin gelmesiyle devrim yaşanacak”

Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka gibi teknolojilerin artık hayatımızın birçok alanına girdiğinin önemle altını çizen Vodafone Türkiye Kurumsal Ürün ve Çözümler Direktörü Oğuz Çidam, “IDC'nin yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre dünya çapında nesnelerin interneti harcamaları bu yılın sonunda 1 trilyon doları aşacak. Türkiye'ye baktığımızda ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin oluşturacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimlerle 3,1 milyon iş artışı üretme potansiyeli bulunuyor. Vodafone Business olarak Nesnelerin İnterneti çözümlerimiz ile sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. E-SIM sayesinde kullanıcılar, hem donanımlarındaki SIM kartları takmak, değiştirmek için efor sarf etmekten ve ücret ödemekten kurtuluyor hem de süreçlerinde aksama olmadan daha az atık üreterek bunu gerçekleştirebiliyorlar.

Dijital Tarım sayesinde çiftçiler sürdürülebilir tarıma geçiyor, erken uyarı sistemleri ile sulama, gübreleme ve ilaçlamalarını azaltan çiftçiler kaynakları daha verimli kullanıyor. Red Enerji, elektrik tüketimi bilgisini toplayan, toplanan verinin merkezi yazılıma iletilmesini sağlayan ve bu verinin anlık ya da geçmişe yönelik olarak raporlanması, alarmlar oluşturması, karşılaştırma yapması, kullanıcıyı bilgilendirmesi ve uzaktan kontrol edilmesini tek ekrandan sağlayan uçtan uca tasarlanmış bir Nesnelerin İnterneti çözümü olarak dikkat çekiyor. Özellikle 5G'nin gelmesiyle birlikte Nesnelerin İnterneti tarafında bir devrim yaşanacak. Şu anda tüm dünyada bunun örneklerini görüyoruz.”

“Strateji için iş ortakları gerekiyor”

Bu zamana dek toplanan verinin yüzde 90'ının son iki yılda oluştuğuna dikkat çekilen panelde söz alan HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, ilerleyen teknolojinin aynı zamanda kendi dışındaki sektörleri, yaşam ve çalışma şekillerini de dönüşüme tabi tuttuğunu dile getirdi. Bunun nedeninin üretilen veri olduğunu belirten Kaymak, “Veri artık eskiden olduğu gibi üretildiği yerde durmuyor. Uçlara doğru ilerliyor. Sensörler başta olmak üzere nesnelerin interneti olarak adlandırdığımız kavram neticesinde dünyada 30 milyar ile 70 milyar arasında konuşan ve veri üreten sensörler ve cihazlar var” dedi. Üretilen veriyi gerçek zamanlı yakalayarak doğru analiz edenlerin ise rekabette öne geçeceğini belirten Kaymak, en popüler konunun otonom araçlar olduğunu, Nesnelerin İnternetinin etkin ve güvenli kullanımının bu araçların etkin kullanımı için ön koşul olduğunu söyledi. “Nesnelerin interneti konusunda amaç o sensörleri üretmek değil” diyen Kaymak, şirketlerin bu teknolojilerle nasıl ilerleriz? Nasıl müşterimizi daha fazla mutlu ederiz? Nasıl daha çok kazanabiliriz? sorularını sormaları gerektiğini ifade etti.

“Rekabet için doğru analiz gerekiyor”

Panelde konuşmacı olarak yer alan bir diğer isim de Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal oldu. Üretim araçlarının görünürlüğünü ve takip edilebilirliğini sağlamanın kurumların en önemli hedeflerinden biri olduğuna değinen Gürdal, “Üretim firmalarının birincil odaklandığı şey bu. Dikey teknolojiler de bize tüm dataları, yüksek hızla ve tüm ortamlardan toplamamıza imkân sağlıyor” dedi. Önemli olan bir diğer unsurun ise elde edilen veriyi değerlendirmek olduğunu anlatan Gürdal, “Elde edilen çıktılar ile doğru ürünü, doğru zamanda, doğru verimlilikle nasıl piyasaya süreceğiz sorusuna odaklanmak gerekiyor” dedi. Üretimdeki verimliliğin sınırlı kaynakları en iyi şekilde kullanabilme becerisi olduğunu anlatan Gürdal konuşmasında, “Tek başına çok verimli bir firma olmak ve üretim yapmak üreticilerin rekabet edebilmelerini garanti etmiyor. Doğru ürünün doğru maliyet ve zamanlama ile ulaşması önemli” dedi.

1,2 milyar dolarlık harcama

Panelde konuşan Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, konuşmasında her geçen gün daha da dijitalleşen dünyada bu değişime ayak uydurmanın hem kurumlar hem tüketiciler açısından önemine değindi. Yumrukçallı, “Kurumlar rekabete karşı avantaj yakalamak, verimliliği artırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve yeni pazarlarda yeni gelir kapıları bulmak istiyor. Bu da yeni nesil teknolojileri kullanma ihtiyacını ortaya çıkarıyor ki, bugünkü konumuz olan Nesnelerin İnterneti de bunun en önemli parçalarından biri. Tüketici seviyesinde de Nesnelerin İnternetinin günlük hayatı kolaylaştırması, insanlara daha fazla kişisel zaman oluşturması, tasarruf, farklılaşma ve kişiselleştirme imkânı sağlaması da kullanıcıları bu teknolojileri sahiplenme konusunda ciddi anlamda motive ediyor” dedi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Nesnelerin İnternetinin üretim alanlarından evlerdeki teknolojik cihazlara ve ofis araç gereçlerine kadar birçok alanda kullanılmaya başladığına işaret eden Yumrukçallı, artık her şeyin akıllandığına vurgu yaparak örnek olarak akıllı evler, akıllı araçlar, akıllı ulaşım ve akıllı şehirleri verdi.

Artan ilginin sonucu olarak Türkiye'de 2020 yılında sadece Nesnelerin İnterneti ve analitik pazarında 1 milyar dolarlık bir harcamanın gerçekleştiğini, 2021 yılında ise bu rakamın 1,2 milyar dolara ulaştığını söyleyen Yumrukçallı, “Önümüzdeki dönemde daha da hızlı gelişecek. Özellikle önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanılması planlanan 5G teknolojisinin yüksek bant genişliği, düşük gecikme süreleri Nesnelerin İnternetinin daha hızlı ve daha çok sektöre yayılmasını sağlayacak” diyerek sözlerini tamamladı.