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Füzeleri inceleyen Putin'e savaş uçakları eşlik etti

Füzeleri inceleyen Putin'e savaş uçakları eşlik etti
Füzeleri inceleyen Putin'e savaş uçakları eşlik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in havacılık test merkezine ziyaretine Rusya’nın prestij uçakları Su-57 avcı uçağı eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Astrahan bölgesinde bulunan Chkalov uçuş test merkezini ziyaret etti. Soçi'de askeri kabineyle yaptığı toplantıda Rusya ordusunun S-400'ler ile donatılması talimatını veren Putin, Soçi'den ayrılarak test merkezini ziyaret etti. Putin'in özel uçağına Rusya'nın prestij uçaklarından olan 6 adet SU-57 tipi savaş uçağı eşlik etti. Merkeze ulaşan ve neşeli olduğu görülen Putin, Rus mühendisler ile uzun uzun sohbet ederek askeri araçları yakından inceledi. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da eşlik ettiği ziyarette Putin, tesis yetkilileri ile görüştükten sonra Rusya Savunma Endüstrisi'nin ürettiği ‘hançer' isimli roketlerle donatılmış MİG-31 savaş uçağı, insansız hava araçları, s-350e vityaz füze sistemleri gibi Rus yapımı birçok savaş aracını inceledi. Putin'e eşlik eden Rusya Savunma Bakanı Şoygu da sohbete katılarak tesis ve üretilen araçlar ile ilgili Putin'e bilgi verdi. 

Bölge milletvekillerinin ve bölge valisinin katıldığı tesis ziyaretinde açıklama yapan Putin, Astrahan bölgesinin savunma sanayi için öneminin büyük olduğunu ifade ederken, bölgenin sanayi tesisleri sayesinde ekonomisinin geçtiğimiz yıl yüzde 6, sanayi üretiminde yüzde 16 oranında büyüdüğünü aktardı.  

Erhan Altıparmak
 

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