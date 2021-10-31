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G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı

G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı
G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı

İtalya'nın başkenti Roma'da G20 Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı.

G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumu başladı - Tıkla İzle

Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ikinci gününde ülke liderleri, ekonomi, iklim değişikliği ve sağlık sorunlarını ele almaya devam ediyor. Zirvenin ilk gününde temel olarak sağlık ve ekonomiye odaklanan liderler, zirvenin ikinci oturumunda iklim değişikliği ve çevre konularını görüşüyor.

Oturumun açılış konuşmasını yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi, çevre kirliliğinin korkunç sonuçlarından kaçınmak için acil önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Temiz enerjiye geçiş, sera gazı emisyonlarında gerekli azaltmaları sağlamanın anahtarıdır. Bunu daha fazla ertelememeliyiz" dedi.

Temiz enerjiye geçiş konusunda hükümetlerin hem vatandaşlarını hem de iş yerlerini desteklemesi gerektiğini belirten Draghi, kamu ve özel sektörün bu konuda birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

İklim ve sürdürülebilir kalkınma konuları odağında yapılan ikinci oturuma ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin liderleri katıldı.

Aylin Albayrak

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