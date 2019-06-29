G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı

Bildirgede liderlerin zirvede liderler adına, “Biz G20 liderleri küresel ekonomik problemlere işaret etmek amacı ile ortak bir çaba oluşturmak üzere 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya'nı Osaka kentinde bir araya geldik” denildi.

Yayınlanan bildiride yapılacak çalışmaların önceki yönetimlerin çalışmaları üzerine inşa edileceği vurgulanarak, “Önceki yönetimlerin çalışmaları üzerine, eşitsizlikleri işaret ederek erdemli bir büyüme döngüsü oluşturmak ve bireylerin tüm potansiyellerini kullanabileceği bir toplumu gerçekleştirmek amacı için çabalayacağız” ifadelerine yer verildi.

Bildiride , “Demografik değişimler de dahil olmak üzere bugünün ve yarının ekonomik sosyal ve çevresel sorunları ile mücadele edebilecek ve aynı zamanda sunulan fırsatları yakalayabilecek yeterliliğe sahip bir toplum oluşturmakta kararlıyız. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma vizyonu kapsamında kalkınmayı ilerletmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyaya giden yolun inşasını yapmak amacı ile diğer küresel zorlukları ele almak konusundaki çabalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi” denildi.

Açıklamanın devamında ise bahsi geçen zorluklar ile nasıl mücadele edileceği detaylı bir şekilde aktarıldı.