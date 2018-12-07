G20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP'li vekilin diyaloğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arjantin'de katıldığı G-20 Zirvesi'ndeki basın açıklamasından sonra bakanların, vekillerin, bürokrat ve gazetecilerin bulunduğu bir ortamda sohbet gerçekleştirildi. Sohbet sırasında Erdoğan'ın, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın nikahını kıydığı günler konuşuldu.

MHP'li vekilin nikahını 1996'da Erdoğan kıydı

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1996 yılında, o dönem Ülkü Ocakları İstanbul Başkanı olan MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın nikâhını kıydığı anılar tazelendi.

"Sözümü tuttum"

Karataş, Erdoğan ile sohbeti sırasında nikahı ile ilgili anılarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karataş'a; "Başkan kaç çocuk oldu?" diyerek takıldı. Karataş da Erdoğan'a, "3 çocuk oldu efendim" cevabını verdi. Erdoğan bu cevap üzerine yanındakilere dönerek, "Sözümü tutmuş o zaman, bakın Başkan 3 tane yapmış" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri sohbeti dinleyenlerin yüzlerini güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran fotoğraf

Karataş, eşi ve 3 çocuğu ile bu hatırayı ara sıra konuştuklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah fotoğraflarını gösterdi. Eski fotoğrafları gören Erdoğan'ın duygulandığı görülürken Cumhurbaşkanı, "Ne kadar gençmişiz" diyerek tebessüm etti.

"Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum"

G-20 ziyaretinden sonra Latin Amerika'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Müslüman olan Paraguay'ın Bolivya San Pedro Valisi Carlos Alcibiades Gimenes Diaz'ın misafirperverliğinden memnun kaldı. İyi derecede Türkçe konuşan Vali Diaz MHP'li Karataş ve Atay ile birlikte bozkurt işareti yaparak Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini söyledi.