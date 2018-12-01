G20'de karar alındı, Dünya Ticaret Örgütünde reform yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini tek taraflı olarak ABD'nin faydasına artıracağını açıklamasıyla ticaret savaşı başlamış, dünya genelinde birçok ülke gümrük tarifelerinde değişime gitmeye karar almıştı. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Arjantin'de toplanan en büyük 20 ekonomisinin liderinin, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) reform yapılması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını beyan ettiğini söyledi.

Siluanov, Trump'ın da diğer liderlerle hem fikir olduğunun altını çizerek, “Trump dahil bütün liderler DTÖ'nün reform edilmesi konusunda DTÖ mahkemeleri ve hakem usulünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylediler” dedi. Siluanov, “Malların ve sermayenin akış yolundaki engelleri azaltmaya ihtiyaç duyulduğu konusunda bir birliği” diye konuştu.