G7 ülkeleri Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı

Dünyanın ekonomisi en büyük yedi ülkesinden oluşan G7 grubu ve Avrupa Birliği (AB), Myanmar'da geçtiğimiz 1 Şubat'ta yapılan askeri darbeyi kınadı. Yapılan ortak açıklamada, "Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'nin G7 Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Myanmar'daki darbeyi kınamak için birlikteyiz. Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint dahil olmak üzere siyasi liderlerin ve sivil toplum aktivistlerinin tutuklanmasından, medyanın hedef alınmasından derin endişe duyuyoruz" denildi.

OHAL'in sonlandırılması çağrısı

G7 dışişleri bakanları, orduyu olağanüstü halin (OHAL) sonlandırılması ve en savunmasız durumdaki kişilerin desteklenmesi için sınırsız insani yardım erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Orduyu olağanüstü halin derhal sona erdirilmesi, demokratik olarak seçilmiş hükümete yeniden güç verilmesi, haksız yere tutuklananların serbest bırakılması ve insan haklarına, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kasım 2020'de yapılan genel seçim sonuçlarına saygı duyulması gerektiği belirtilerek en erken fırsatta parlamentonun toplanması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Öte yandan Myanmar ordusu geçtiğimiz 1 Şubat'ta, Kasım 2020'deki genel seçimlerde Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Bazı generaller, Suu Kyi ve onlarca hükümet yetkilisi gözaltına alırken, darbeye ABD, Türkiye ve diğer Batılı ülkelerden peş peşe kınama mesajları gelmişti.

NAYPYİDAW