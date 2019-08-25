İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

G7 Zirvesi'nde ikinci gün

G7 Zirvesi'nde ikinci gün
G7 Zirvesi'nde ikinci gün

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ikinci gününde liderler temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kahvaltıda bir araya geldi. Çalışma kahvaltısı öncesi açıklamalarda bulunan Trump, İngiltere ile bugüne kadar yapılmamış kapsamlı bir ticaret anlaşması yapacaklarını ifade ederek, İngiltere'nin artık bir engeli olmadığını söyledi. Trump, Boris Johnson'ın Brexit konusunda tavsiyeye ihtiyacı olmadığını belirterek, "O bu iş için doğru kişi" dedi. Trump, ayrıca gelecek yıl ABD'nin ev sahipliği yapacağı zirveye Rusya'yı davet etmesinin mümkün olduğunu da belirtti. 

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin liderlerinin bir araya geldiği G7 zirvesinde ticaret savaşları, Amazon Ormanlarındaki yangınlar, küresel ısınma, İran'ın nükleer enerji programı ve uluslararası güvenlik gibi konular masaya yatırılacak.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.