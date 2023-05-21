G7'den Çin'e Sincan'daki faaliyetlerini durdurma çağrısı



Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde G7 liderleri Çin'in Sincan'daki müdahalelerine yönelik çağrıda bulundu. Yayımlanan ortak bildiride “Sincan ve Tibet'in uzak batı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerimizi dile getiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Pekin'den yanıt gecikmedi

G7 liderlerinin Çin'e yönelik yaptığı açıklamalarının ardından Pekin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, G7 Liderler Zirvesi'ndeki Çin'e yönelik yaklaşımlarının hiçbir şekilde uluslararası güvenilirliği olmadığı ve bildirilerin Pekin'i hedef aldığı, Çin'in bu durumdan memnuniyet duyulmadığı kaydedildi.

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