G7'den Ukrayna'daki savaşı durdurması için Çin'e çağrı: “Rusya'ya baskı yap”



Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. G7 liderleri Çin'e Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi amacıyla Rusya'ya baskı yapması yönünde çağrıda bulundu. Yayımlanan ortak bildiride, "Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini acilen durdurmasını ve askeri kuvvetlerini herhangi bir şart olmadan çekmesi için çağrıda bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Çin ve Tayvan arasında zaman zaman yaşanan gerilime de değinildi. Bildiride Çin'den Tayvan'daki egemenlik ihtilafına yönelik barışçıl çözüm yolu bulmasını istendi ve Doğu ile Güney Çin denizlerindeki durumla ilgili "ciddi endişeler" olduğunun altı çizildi. Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki geniş çaplı iddialarının yasal bir dayanağı olmadığı belirtilen bildiride, Çin'in bölgedeki askeri faaliyetlerine karşı olunduğu belirtildi.

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