Gabar Dağı'nda çıkan petrolde hedef günlük 25 bin varil

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra, yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı. Petrol sahasındaki kuyularda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 25 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor. Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından kurulan petrol sondaj tesislerini ziyaret eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Bir zamanlar bu bölgede bırakın petrol çıkarmayı, siz değerli basın mensupları veya buradaki vatandaşlarımızın normal günlük faaliyetlerini yürütemeyeceği bir alandı.

Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız koordinasyonunda çok büyük mücadele sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, tüm birimler ile birlikte verilen mücadele ile çok şükür burada sadece kamu görevlileri değil bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu bölgeyi gezebiliyorlar. Faaliyetlerini yürütebiliyorlar ve bu bölgede hepsinden önemlisi bu bölgenin insanımızın kendi kaynağı olan, doğal kaynaklarımıza ulaşabiliyoruz ve bunları çıkarabiliyoruz. Türkiye'nin gururu olan ve Türkiye'nin son dönemde parlayan yıldızı olan TPAO'nun başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanları ile birlikte verdiği mücadele ile artık hem denizde, hem karada çok büyük keşifler yapılıyor. Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi hatta dünyanın büyük keşiflerinden biri malumunuz olduğu üzere, Kilyos sahasında yapıldı.

Çok şükür ki burada da Türkiye'nin hatta dünyanın son yılda en büyük 10 keşfinden biri yapıldı. Burada Enerji Bakanımıza, TPAO'nun genel müdürü Melih Bilgin'e ve çok değerli TPAO çalışanları, TPIC hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle ben sizlere şunu vurgulamak istiyorum. Bu bölge neresi biliyor musunuz? Bu bölge Bayraktar TP-2'nin Türkiye'ye kazandırıldığı bölge. Özdemir Bayraktar, Akçay Tugay'ında Bayraktar TP-2'nin geliştirme faaliyetlerini, alan faaliyetleri yapmıştır. Bugün Selçuk Bayraktar'ın ve onun ekibinin yüksek çalışmaları ile ortaya çıkan Bayraktar TP-2 bu bölgede deneme faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri ile birlikte bu bölgede yer altı kaynaklarını çıkarıyoruz. Halkımıza çok büyük bir imkan sağladı.

Ülkemizin, paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk. Şu an açılan 5 kuyu var. 6'ncısı açıldı ama üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek grafite ve bir araca koyduğumuzda direkt çalışabilecek vaziyettedir. Türkiye petrol çalışanları gece gündüz demeden çalışıyorlar. Sadece sondaj çalışmaları ile birlikte Cudi, Gabar, Bestler Dereler'de, Kato'da şu an Şırnak'ın her yerinde TPAO ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte petrol arıyorlar. Artık güvenliği sağladık bu dağlarda, artık Şırnak son dönemlerde petrol ile adından söz ettiriyor. Şırnak artık çok fazla gündemde kalacak. Artık mutluluğu, başarılarıyla, ülkeye kattığı katma değerler, güvenliği ile gündemde kalacak. Gelecek yıl günde üretimi 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktar ile birlikte bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü faaliyetlerini yapabilecekler. Antalya, Ankara nasıl güvenliyse, artık Gabar, Cudi ve diğer dağlarımız da güvenli olacak” dedi.

Gabar Dağı eteklerinde kurulan sahayı gezen Vali Osman Bilgin'e Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Enes Ayaz eşlik etti.

Melih Yiğit



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.