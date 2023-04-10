Gabonlu öğrenci soruşturmasında 4. kez gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dursun A.'yı 4. kez gözaltına almış ve adliyeye sevk edilmişti. Dursun A., 4. kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Dursun A. adliye çıkışında, İhlas Haber Ajansı muhabirinin "Suçlamalar hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Ben suçsuzum. Benim suçum arabaya almak, başka bir şey yok" dedi.

Ibouanga'nın 26 Mart'ta cansız bedeninin Yeşilköy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmış, yapılan kamera incelemelerinde Dina'nın 100. Yıl Mahallesi'nden Dursun A.'nın aracına bindiği ve Yeşil Mahalle'deki Karabük Valiliği önünde araçtan atladığı belirlenmişti.

Daha sonra üniversite öğrencisinin çevre yolundaki tellerden atlayıp dere kenarına indiği, araç sürücüsü Dursun A.'nın da Demirçelik Kavşağı'ndan dönüş yapıp dere kenarına gittiği belirlenmiş, Dursun A. yeni deliller sonrası 3. kez gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

Ersin Turan - Yasin Erdem



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