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Gabonlu öğrenci soruşturmasında zanlı 4. kez gözaltına alındı

Gabonlu öğrenci soruşturmasında zanlı 4. kez gözaltına alındı
Gabonlu öğrenci soruşturmasında zanlı 4. kez gözaltına alındı

Karabük'te, ölü bulunan Gabonlu öğrenci soruşturmasında 3 kez gözaltına alınıp serbest bırakılan Dursun A., 4. kez gözaltına alındı.

Filyos Çayı'nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) soruşturmasında il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dursun A.'yı 4. kez gözaltına aldı. Dursun A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ibouanga'nın 26 Mart'ta cansız bedeninin Yeşilköy mevkisindeki Filyos Çayı kenarında bulunmasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılmış, yapılan kamera incelemelerinde Dina'nın 100. Yıl Mahallesi'nden Dursun A.'nın aracına bindiği ve Yeşil Mahalle'deki Karabük Valiliği önünde araçtan atladığı belirlenmişti.

Daha sonra üniversite öğrencisinin çevre yolundaki tellerden atlayıp dere kenarına indiği, araç sürücüsü Dursun A.'nın da Demirçelik Kavşağı'ndan dönüş yapıp dere kenarına gittiği belirlenmiş, Dursun A. yeni deliller sonrası 3. kez gözaltına alınmıştı.

Ersin Turan
 

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