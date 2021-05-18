Gaga Gölü turizme açılmayı bekliyor

Tekne turu, bisiklet ile gezi ve kano sporları için uygun olan gaga gölü harika doğal güzelliği ile adeta ziyaretçilerini büyülüyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Gaga Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Doğal güzelliğinden çokça söz ettiren Gaga Gölü, ilçenin 10 kilometre uzağında Fatsa- Aybastı karayolunun hemen kenarında yer alıyor. Dip kaynaklar, yağışlarla beslenen göl, birçok su bitkisine ve balıklara ev sahipliği yapıyor.

“Herkesin göle sahip çıkması gerekiyor”

Sefaköy sınırlarında bulunan Gaga Gölü'nün tabiat harikası bir yer olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Yusuf Kaynar, “Herkesin göle sahip çıkması gerekiyor. Göle ulaşım çok kolay olduğu için çok sayıda insan burayı görüyor. Buranın, Ordu'nun en güzel yerlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Sürekli ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapan olağanüstü bir doğası var. Herkesin burayı görmesini çok isterim. Burayı ziyaret edenlerden tek isteğim, çöplerini göle ve etrafına atmamalarıdır. Bu konuda duyarlı olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Gölün, yerel turizme açılması gereken bir yer olduğunu ifade eden Kaynar, “Sit alanı olduğu için maalesef gölle ilgili bir düzenleme yapılamıyor. Gölün etrafında vatandaşların gelip çay veya dinlenecekleri bir alan yok. Burayla ilgili acilen çalışmalara başlatmak gerekiyor. Tarihi bir göl fakat tam anlamıyla çok bilenen bir tarihi yok. Farklı söylentiler olması ile bakıldığında gaga gölü tabiat harikası bir alan. Tabiat harikası bir yer olan Gaga Gölü'ne hepimizin sahip çıkması, koruması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ahmet Altay

