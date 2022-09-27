Galapagos Adaları'nda turist teknesi battı: 4 ölü, 2 kayıp

Güney Amerika ülkesi Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları açıklarında dün gece Isla Isabella ve Santa Cruz adaları arasında sefer yapan bir turist teknesi battı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, teknenin batması sonucu 2'si Ekvador, biri Kolombiya diğeri ise ABD-İsrail vatandaşı olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 turistin ise kayıp olduğu ifade edildi.

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