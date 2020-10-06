Galata Kulesi görsel şölen ve konserlerle ziyaretçilere açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi düzenlenen görsel şölen ve iki farklı konserle ziyaretçilere açıldı. Program Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik kapsamında ünlü sanatçı önce ünlü sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı, ardından da mapping ve ışık gösterisi görsel şölen sunuldu.

“İstanbul'un cazibe noktası olduğunu da göz önünde tutarak, müze kalıcı ve geçici sergi alanları tekrar yapılandırdık”

Galata kulesinin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunu kutluyoruz hem de Galata kulesinin yeni işleviyle tekrar hizmete alınışını bugün başlatıyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki ağır restorasyon 1967 yılında tamamlanmıştı. Ama o zaman işlev olarak çok farklı işlevle sınıflandırılmıştı. Yeme, içme ve eğlence ağırlıklı bir işleve sahipti ve günümüz açısından kabul edilebilir bir işlev değildi. Biz o yüzden binanın İstanbul'un cazibe noktası olduğunu da göz önünde tutarak, müze kalıcı ve geçici sergi alanları tekrar yapılandırdık. Bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil. İstanbul'un diğer kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak kullanılacak. İçindeki müzede özellikle Galata Kulesinde baktığımız zaman İstanbul'un gözlemleyebildiğiniz değerli binalarını, değerli noktaların detaylı tanıtımını gösteren bir müze planladık ve gerçekleştirdik. İçinde aynı zamanda İstanbul'un tarihi çok çok eski, o eski tarihinden itibaren bütün günümüzdeki Cumhuriyet tarihine kadar gelişini de gösteren bir kalıcı sergi alanı var. Bir de İstanbul'un ve Türkiye'nin kalıcı günlerinin tanıtılacağı, belgelendirileceği geçici bir sergi alanımız var. Bu gün mesela bu hafta 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşuyla ilgili bir sergi, daha sonra 29 Ekim'le ilgili bir sergi, daha sonra 10 Kasım'la ilgili bir sergi ve 29 Mayıs gibi Türkiye'miz ve İstanbul'umuz için önemli olan günlerin anlam ve önemini detaylarını anlatan sergilerle İstanbul halkını buluşturacağız” dedi.

“Beyoğlu Kültür Yolu Projesini sıra sıra tamamlayacağız”

“Beyoğlu Kültür yolu projesini Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen sene hayata geçirmeye karar verdik” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, “Bu bağlamda Galataport'tan Atatürk Kültür Merkezine kadar olan restorasyon bölgesinde bütün Kültür Bakanlığımıza ait olan binaların restorasyonunu ve kültür sanata kazandırılması şeklinde bir çalışma başlattık. Bu bağlamda haziran ayında ilk Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezini hayata geçirdik. Bu gün 6 Ekim'de Galata Kulesini ağır bir restorasyondan sonra hizmete alıyoruz. Önümüzdeki ay Atlas Sinema Müzesi ve sineması, daha sonra Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müzesi, daha sonra Taksim Cami altında İslam Eserleri Kültür Merkezi ve nihayetinde de Atatürk Kültür Merkezi, sıra sıra gelerek projeyi tamamlayacağız. Bu sadece bakanlığımızla sınırlı bir proje olmayacak. Buradaki diğer değerli binaları ve diğer büyük firmalarında katılacağı bir platform haline getireceğiz. Atatürk Kültür Merkezini tam kapasiteyle hizmete girmesinden sonra düzenli olarak konserler ve aktiviteler sadece bu bölgede değil, bu hattın tamamında gerçekleştirilecek. Normalde bu günkü konserlerimiz meydanda yapılacaktı. Bu pandemi kuralları sebebiyle online yapmamız gerekti. Bundan sonra bir dizi konserlerle kültür ve sanat aktiviteleriyle bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin sunacağı festivaller gibi bir dizi programla İstanbul halkını buluşturacağız. İnşallah pandemiden sonra da canlı bir şekilde meydanlarda buluşturacağız” diye konuştu.

Açılışın ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Galata Kulesini gezdi. Etkinlik Uninvited Jazz Band Konseriyle sona erdi.

Veysel Ensar Gökcegözog

